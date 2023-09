Giustizia: il convegno nazionale Unicost con il viceministro Sisto, su futuro giurisdizione dopo Riforma Cartabia

Domani e sabato, si svolgerà il Convegno nazionale UNICOST “Le nuove prospettive della giurisdizione alla luce delle Riforme Cartabia”, che vedrà la partecipazione del Viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, in occasione della Direzione nazionale e delle segreterie distrettuali di Bari e Lecce di Unità per la Costituzione, presso l’hotel Torre Cintola Greenblu Sea Emotions, in località Capitolo, Monopoli.

Il Convegno, presentato da Rossella Calia Di Pinto e Caterina Mainolfi, Segretari Distrettuali di Bari e Lecce, si aprirà alle 15.00 di venerdì 29 con la relazione introduttiva di Rossella Marro (Presidente UNICOST) e proseguirà con gli interventi di Eleonora Guido (Giudice civile Tribunale Lecce), Carlotta D’Alessandro (Giudice penale Tribunale Bari) e Marco Bisogni (Consigliere CSM), moderati da Raffaele Graziano (Direzione Nazionale UNICOST), che si dipaneranno nell’ambito della I sessione, dedicata al primo impatto della riforma Cartabia sugli uffici giudiziari.

La II sessione di venerdì, intitolata “La riforma Cartabia e l’ordinamento giudiziario”, sarà moderata da Ettore Cardinali (Direzione Nazionale UNICOST) e si avvarrà degli interventi di Giuseppe Rana (Presidente sezione Tribunale Trani), Francesco Cacucci (Consigliere Corte Appello Lecce), Antonella Ciriello (Componente comitato direttivo Scuola Superiore di Magistratura) e Antonino Laganà (Consigliere CSM).

I lavori proseguiranno sabato alle 10.00, alla presenza del Viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, che si unirà alla tavola rotonda, “Le prospettive della giurisdizione”, moderata da Italo Federici (Vice Segretario ANM), a cui parteciperanno: Roberto D’Auria (Consigliere CSM), Antonio De Mauro (Presidente Consiglio Ordine Avvocati Lecce), Michele Forziati (Consigliere CSM), Antonio Nicastro (Componente Ufficio Sindacale ANM), Alfonso Pappalardo (Presidente Tribunale Bari), Vincenzo Scardia (Presidente Tribunale Brindisi), Ludovico Vaccaro (Procuratore della Repubblica Foggia).

