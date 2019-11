Giusy Ferreri canta i suoi ‘momenti perfetti’

È online il video di ‘Momenti perfetti’ (Sony Music Italy), il nuovo brano di Giusy Ferreri, attualmente in radio, digitale e streaming.

Un’intensa fotografia in movimento resa ancora più espressiva dall’utilizzo della pellicola in bianco e nero e da un fuoriclasse nel suo utilizzo, il DOP Edoardo Carlo Bolli, con l’aiuto nella produzione di Borotalco.tv. Un video introspettivo, classico e senza tempo che sottolinea e mette in evidenza il significato del testo e di quei “momenti perfetti” che a volte possono racchiudersi anche solo in uno sguardo o in un piccolo gesto, quasi come fosse la sigla finale di una serie TV.

“Momenti perfetti”, scritto da Roberto Casalino e Niccoló Verrienti, prodotto da Francesco Katoo Catitti, è un’esortazione a concentrarsi sul “qui ed ora”, saper cogliere l’attimo e vivere nel presente per apprezzare davvero quelle piccole cose semplici che in realtà costituiscono i “momenti perfetti” della vita.

