Giusy Ferreri, fuori il nuovo singolo ‘Shimmy Shimmy’

“Shimmy Shimmy è già vostra!!! Quanto vi sta piacendo? Felice estate”. Nuovo singolo uscito alla mezzanotte per Giusy Ferreri. Si tratta del terzo feat della cantante con Takagi & Ketra, produttori che puntano anche quest’anno a candidare il brano come nuovo tormentone estivo dalle atmosfere orientali. “Far l’amore è come ballare sotto un cielo spettacolare”, canta Giusy Ferreri, che sarà di nuovo in tour il prossimo 24 luglio al Castello di Vigevano.