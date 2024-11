Gladiatori al Colosseo, Smeriglio: “Avviata interlocuzione con Airbnb’

Lottare all’interno del Colosseo come veri gladiatori. Il sogno di molti diventa realtà grazie a un accordo siglato tra Airbnb e il Parco archeologico del Colosseo. il 7 e l’8 maggio 2025 i turisti in viaggio a Roma – per un massimo di 16 partecipanti (suddivisi in 8 coppie) – possono richiedere gratuitamente la prenotazione dell’esperienza all’interno dell’Anfiteatro romano.

Gladiatori al Colosseo, parla Smeriglio

Dal 27 novembre alle 15 e fino al 10 dicembre, gli interessati all’esperienza potranno fare richiesta di prenotazione sul sito di Airbnb. Ne ha parlato l’assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio: “Le nostre perplessità sulla rievocazione storica gladiatoria all’interno del Colosseo per 16 clienti Airbnb permangono. Abbiamo avviato nelle scorse ore un’interlocuzione con la piattaforma per ribadire la nostra posizione. Il tema non è il rapporto pubblico-privato o la volontà di grandi brand di sostenere la tutela e la conservazione ma evitare un utilizzo svilente del nostro patrimonio storico-artistico, soprattutto quando si tratta di un monumento unico al mondo come il Colosseo”, ha dichiarato in una nota.

Ha aggiunto l’assessore: ”Dunque, la nostra posizione rimane ferma. Sarebbe un grande segnale se Airbnb ribadisse il finanziamento nella logica della accountability e responsabilità sociale d’impresa senza chiedere nulla in cambio. Inoltre, sul tavolo rimane, soprattutto, il tema dell’impatto dell’overtourism nella città di Roma, come nelle principali mete turistiche del nostro Paese, per il quale è necessaria e urgente una reciproca collaborazione”.

Conclude la nota di Smeriglio: “Le cittadine e i cittadini romani, soprattutto anche alla vigilia di un appuntamento così importante come il Giubileo, hanno bisogno di risposte che non possono essere rimandate. La nostra è una piena disponibilità ad affrontare possibili soluzioni che tengano conto delle esigenze della città”.