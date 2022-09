(Adnkronos) – Alle 21 di oggi 14 settembre, all’Ibrox Stadium di Glasgow, il Napoli si appresta ad affrontare il Rangers Glasgow nella 2ª giornata della fase a gironi della Champions League. Il match sarà trasmesso in diretta tv e streaming su Canale 5 e su Sportmediaset.it. Sarà inoltre visibile su Sky Sport 252, Now Tv e Mediaset Infinity+. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere la partita in su SkyGo, scaricando l’app su computer, smartphone o tablet.