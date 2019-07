Gli alieni esistono: lo dice un astronauta della NASA Jessica Meir. Da Area 51 agli X-Files: tutto può essere rivisto

Clamorosa rivelazione: gli alieni esistono. E a confermarlo è una fonte autorevole: l’astronauta della NASA Jessica Meir.

La domanda delle domande, ha dunque una risposta? L’esistenza degli alieni, o meglio la supposizione che ci sia ‘qualcosa lì fuori’ in questi giorni sta smuovendo oltre un milione di appassionati social che, riuniti in un gruppo facebook, preparano la clamorosa invasione dell’Area 51.

Pare che addirittura qualche vip voglia partecipare, anche se la notizia ha tutta l’aria di un fake. Pare che molte delle verità che il buon Fox Mulder di X-Files, la famosa serie TV Usa, non siano state gonfiate: se è vero che il Pentagono, quanto a questa invasione di curiosi, si è detto pronto a reagire con la forza qualora qualcuno avvicini troppo l’Area 51.

Ma allora? al di là delle versioni apocalittiche e delle previsioni delle civiltà antiche, qual è la verità? Gli alieni esistono o no?

Gli alieni esistono: lo dice un astronauta della NASA Jessica Meir. Come sarà il loro aspetto?

Nei giorni in cui cade il 50° anniversario dell’allunaggio e i tre grandi eroi del 1969 e dell’Apollo 11, cioè Armstrong, Aldrin e quel Collins che non ‘allunò’ mai vengono festeggiati e ricordati e si ripresenta l’annosa querelle circa lo sbarco-fake e le bufale dell’allunaggio del Luglio ’69, l’attenzione per lo spazio ritorna in grande auge.

Da una parte le controverse notizie circa l’avvicinamento di un pericoloso asteroide e del suo fratello maggiore Apophis con fare minaccioso per i prossimi anni e, dall’altro, il rinnovato interesse per Marte di questi tempi ha riportato lo spazio al centro dei media.

E in tutto questo, non si può non parlare di alieni. La questione resta irrisolta, di fatto, finché non li vedremo. Ma a parlarne, adesso, non è un qualunque appassionato della materia: ma Jessica Meir, astronauta della NASA.

Gli alieni esistono: lo dice un astronauta della NASA Jessica Meir. L’americana sarà presto sull’ISS.

A rispondere all’antico quesito è Jessica Meir, astronauta statunitense della NASA che a Settembre partirà per una missione che la porterà per la prima volta sulla Stazione Spaziale Internazionale.

“Sarebbe da ingenui pensare che ci sia vita solo sul nostro pianeta: credo che gli alieni esistano ma dubito che abbiano l’aspetto degli extraterrestri verdi ai quali siamo abituati a vedere nei film“, ha detto la Meir.

“Altre forme di vita nell’universo ci sono sicuramente. Statisticamente ci sono state, ci sono e continueranno ad esserci, anche se la loro vita potrebbe non somigliare per nulla alla nostra e considerate le dimensioni dell’universo, del tempo e dello spazio, potremmo non avere mai la prova gli uni degli altri“.

Jessica Meir originaria del Maine, la Meir ha ottenuto un dottorato in biologia marina e studiato la fisiologia degli animali in ambienti estremi. Si sta preparando al Johnson Space Center di Houston, nel bel mezzo delle celebrazioni del cinquantesimo anniversario del primo allunaggio, forse, per raggiungere la Luna in una delle missioni che sembrano esser state messe in programma.

“Sull’Iss sarò sottoposta a molti esperimenti, ad esempio sulle risposte del sistema immunitario che è risultato profondamente impattate dal sistema spaziale. Esamineremo la salute dei nostri vasi sanguigni in orbita, e anche delle arterie coronarie che sembrano invecchiare più velocemente nello spazio. È molto importante capire perché accade in vista di missioni più lunghe”.

Jessica Meir raggiungerà gli altri membri dell’equipaggio il prossimo 25 Settembre. E chissà se incontrerà omini verdi, lassù.