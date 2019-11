Gli invisibili: ad oggi scomparse 60mila persone, 10mila gli italiani

Stamane l’Università La Sapienza di Roma ha ospitato un convegno davvero interessante, ed al tempo stesso abbastanza inquietante, intitolato ‘Persone scomparse: una sfida per le istituzioni’.

Ebbene, stando ai dati in mano al Commissario di governo per le persone scomparse, da quanto è stato istituito questo speciale sistema di allertamento, è stato stilato un elenco di ben 60mila persone, come ‘scomparse nel nulla’.

Una sorta di esercito formato da ‘esseri invisibili’, 10mila italiani e 50mila stranieri.

Basti pensare che, nel periodo compreso tra gennaio e giugno di quest’anno, si sono già ‘accumulate’ ben 6.761 denunce per persone scomparse.

Il dato che più impressiona, è che rispetto alle denunce almeno una persona su quattro non viene più rintracciata…

Max