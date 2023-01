Gli italiani prediligono le over 40, le più sexy? Gregoraci (42 anni), Incontrada (44) e Panicucci (55)

Cosa accomuna le donne capaci di far girare la testa degli italiani? Sono sensuali, dolci, esperte e —soprattutto— sono over 40, più seducenti e più interessanti rispetto alle ventenni o alle trentenni. Non a caso infatti, CougarItalia.com, il portale che promuove incontri tra donne in carriera ed uomini più giovani, ha condotto dal 2 al 7 gennaio di quest’anno un sondaggio su un campione di 2.457 uomini di età compresa tra i 24 ed i 55 anni, distribuiti nelle diverse regioni d’Italia, chiedendo loro di indicare – tra i personaggi pubblici – la donna a loro avviso più affascinante, esprimendo non oltre 3 preferenze. Al primo posto si è classificata proprio la bellissima Elisabetta Gregoraci (42 anni), che oltretutto continua ad essere attivissima sui social, con 4.943 post e ben 1,9 milioni di follower su Instagram. Nel sondaggio di CougarItalia.comtotalizza 665 preferenze. La sempre seducente Vanessa Incontrada (44 anni), si posiziona invece al secondo posto con 608 preferenze. Un po’ meno attiva su Instagram (con “soli” 1.891 post), ha però un numero maggiore di seguaci: 2,5 milioni. Sul podio, al terzo posto, vi è poi Federica Panicucci (55 anni) con 560 preferenze ed un milione di follower su Instagram, da dove sono tratte tutte le fotografie di questo servizio. Poi la quarta posizione (513 preferenze) è stata conquistata dalla sempre affascinante Barbara d’Urso (65 anni) che di follower ne ha addirittura 3 milioni; ed il quinto posto è per Elisabetta Canalis (44 anni) con 464 preferenze e 3,4 milioni di seguaci. Al numero sei della classifica di CougarItalia.com troviamo quindi Ilary Blasi (41 anni) che nel sondaggio totalizza 456 preferenze ma è poco attiva su Instagram (203 post), nonostante i 2,1 milioni di persone che la seguono. In settima posizione troviamo Alessia Marcuzzi (50 anni) con 437 preferenze ed al primo posto per numero di seguaci su Instagram: 5,5 milioni. Ottava segue Sabrina Salerno (54 anni), 357 preferenze ed 1,3 milioni di seguaci. Nona, Maddalena Corvaglia (43 anni) raggiunge le 348 preferenze ed 1,1 milioni di seguaci su Instagram. Decima, Alba Parietti (61 anni) con 320 preferenze, che però è al primo posto per numero di pubblicazioni su Instagram: 9.161 post. Poi ancora all’undicesimo posto troviamo Monica Bellucci (58 anni) con 295 preferenze e 4,9 milioni di follower; e dodicesima è Sabrina Ferilli (58 anni), 271 preferenze e 984 mila seguaci. Chiudono poi la classifica di CougarItalia.com le affascinanti Antonella Clerici (59 anni) con 204 preferenze e 936 mila follower; Pamela Prati (64 anni) con 198 preferenze e 329 mila seguaci; ed infine Laura Pausini (48 anni) con 188 preferenze e 4 milioni di aficionados su Instagram. “Tutte loro – e l’età proprio non conta – stanno regalando ai loro fan un anno nuovo ricco di soddisfazioni, infiammando il web con le loro immagini “hot” con quell’eleganza e quell’allure che solo le donne Cougar sanno avere”, conclude Alex Fantini, ideatore di CougarItalia.com.