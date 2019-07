Gli scrittori Nelli e Quintavalli si confrontano sul ‘900 romano dei delitti fino al caso Orlandi

“Buona Parola a Tutti” ospita due scrittori, Tommaso Nelli e Giulio Quintavalli. Il fine è raccontare attraverso Tommaso Nelli la scomparsa di Emanuela Orlandi, e grazie a Giulio Quintavalli narrare l’evoluzione delle indagini di polizia nel ‘900 italiano.

La domanda che si pone Tommaso Nelli nel suo romanzo “Atto di dolore” è “un alto prelato e un movente sessuale dietro la scomparsa di Emanuela Orlandi?” Ipotesi confinata sempre a voce di quartiere. Ma lo scrittore, grazie a tre lettere e due testimonianze, separate da un ventennio ma legate da un filo rosso di singolare e curiosa similarità, arriva a dare delle risposte.

Da giorni in Vaticano cercano le spoglie di Emanuela Orlando nelle tombe del cimitero Teutonico. Le missive di cui scrive Nelli giunsero agli atti dell’inchiesta giudiziaria sul caso della giovane cittadina vaticana. Giunsero tra l’aprile 1993 ed il novembre 1995: le missive raccontano come nel “misfatto” sarebbe coinvolto un potente ecclesiastico, amante del lusso come di oscuri piaceri.

La prima lettera lo menziona come “intimo di Emanuela Orlandi”, adombrando uno scenario scabroso per la vicenda, “festini con giovanissime con largo uso di droghe”. Le altre lettere ne indicarono una sua eventuale effettiva responsabilità. “L’uomo che guidava la Mercedes blu in Vaticano su cui la sera del 22/06/1983 salì la ragazza è quel prete […] molto chiacchierato per i suoi vizi e gli affari spregiudicati” riporta l’ultimo scritto, citato “inedito” nella seconda edizione di “Atto di Dolore”.

Voci rilanciate in un’intervista a Il Tempo del luglio 1993 dall’allora cardinale Oddi: “Posso dire solo quello che a suo tempo ascoltai in ambiente ecclesiastico e che molti sanno. Emanuela quel pomeriggio, finita la lezione di musica, tornò a casa, all’interno della Città del Vaticano. Fu vista arrivare a bordo di un’automobile di lusso, che non attraversò la soglia di Sant’Anna, restando ferma all’esterno, su via di Porta Angelica”.

Sotto la lente d’ingrandimento della nostra trasmissione finisce la pista a sfondo sessuale, interna alle Mura Leonine. La sparizione di una quindicenne cittadina del Vaticano. Una pista ancora oggi calda. Basti pensare agli episodi di pedofilia che hanno investito il clero. Davvero il mistero di Emanuela Orlandi risiederebbe nell’ambiente a lei più prossimo? Della “pista interna” parleremo con Tommaso Nelli.

E per comprendere come si sono evolute le indagini di polizia, ospitiamo Giulio Quintavalli, autore di “Da sbirro a investigatore – Polizia e investigazione dall’Italia liberale alla Grande guerra”. Quintavalli scrive di storia delle indagini di polizia, riesamina con competenza e dovizia di particolari i miti e le abitudini delle tecniche investigative criminali a cavallo tra il ‘800 e ‘900, consolidatesi durante la Grande guerra.

Nei vari capitoli del libro analizza il processo di trasformazione tecnologico, culturale e investigativo della Polizia, fornendo al lettore un quadro teorico e applicativo del livello avanzato dello studio dell’intelligence e dell’analisi criminale: un’ampia varietà di contesti, al servizio della prevenzione e della repressione dei reati, nonché per la ricerca dei criminali. Nelli e Quintavalli si confronteranno a “Buona Parola a Tutti” per aiutare i nostri lettori a comprendere cosa s’annida nei differenti crimini. Soprattutto per osservare sotto una nuova luce i casi irrisolti del passato secolo.

Ruggiero Capone