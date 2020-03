Gli Stati Uniti donano all’Italia 100 milioni in materiale sanitario

Dagli Stati Uniti arriveranno in Italia strumenti e prodotti sanitari dal valore di 100 milioni di dollari. A tanto ammontano gli aiuti che il presidente Donald Trump ha deciso di inviare al nostro paese. In Italia “stanno attraversano un momento difficile”, ha detto Trump nel corso di una conferenza alla Casa Bianca sul coronavirus. Su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ringraziato il tycoon: “Ho avuto una lunga e amichevole conversazione con il presidente Trump. Sono molto grato per la solidarietà e il supporto degli amici americani. Continuiamo a lavorare insieme per vincere questa difficile sfida”.

Anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, tramite un post su Facebook, ha elogiato gli sforzi della Casa Bianca: “Nonostante gli Stati Uniti siano tra i Paesi più colpiti al mondo dal coronavirus, hanno dimostrato grande solidarietà e generosità nei confronti dell’Italia e del nostro popolo”.

Non solo l’Italia, ma anche la Francia e la Spagna, i paesi europei più colpiti dal virus, stanno ricevendo aiuti importanti dagli Stati Uniti.

Donald Trump ha anche annunciato un prolungamento fino al 30 aprile delle misure restrittive attuate per fermare la diffusione del coronavirus. Negli ultimi giorni c’è stata un’impennata di contagi lungo tutto il Paese che ha portato ad oltre 160 mila le persone positive al virus; un triste primato mondiale. Ma secondo Trump il picco dei contagi sarà tra due settimane; per questo ha detto che “i prossimi 30 giorni saranno fondamentali”. I morti da Covid-19 sono circa tremila, di cui il 40% (1329) solo a New York, dove si registra purtroppo anche la morte di un bambino (con patologie pregresse).

Mario Bonito