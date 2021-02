Gli Stati Uniti sono rientrati nell’accordo sul clima di Parigi

Oggi, venerdì 19 febbraio, gli Stati Uniti sono ufficialmente rientrati nell’accordo di Parigi sul clima, un trattato internazionale siglato da 195 Paese nel 2015 con l’obiettivo di “limitare l’aumento della temperatura globale al di sotto dei due gradi e perseguire tutti gli sforzi necessari per limitare l’aumento di temperatura 1,5 gradi rispetto ai livelli pre-industriali”.

Gli Stati Uniti erano usciti dall’accordo nel 2017 per volere dell’ex presidente Donald Trump. Il rientro nel patto, firmato cinque anni fa da Barack Obama, era tra le priorità di Joe Biden. Il presidente ha scelto John Kerry come inviato speciale per il clima, ex segretario di Stato di Obama e tra gli artefici dell’accordo di Parigi.