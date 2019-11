Godfrey Gao, chi era il Magnus Bane di Shadowhunters morto durante un reality show

In Italia è diventato famoso per aver interpretato il sommo stregone Magnus Bane nel film ‘Shadowhunters – Città di ossa”, oggi è tornato tristemente d’attualità per la sua prematura scomparsa. È morto all’età di 35 anni il modello e attore Godfrey Gao, deceduto mentre stava svolgendo una prova relativa ad un reality show a cui stata partecipando.

Chi era Godfrey Gao

Il modello taiwanese si è trasferito all’età di 9 anni in Canada, a Vancouver, dove ha iniziato a muovere i primi passi da modello. Una carriera in ascesa: Godfrey Gao è infatti un personaggio celebre in Asia per essere diventato il primo modello asiatico di Louis Vuitton. La sua carriera lo ha portato anche su set cinematografici: celebre la sua interpretazione dello stregone Magnus Bane, con cui aveva raggiunto la popolarità anche in Italia.

La sua morte è avvenuta mentre stava partecipando ad una prova del celebre reality show “Chase Me a Ningbo“, in onda su Zhejiang Television. Il programma mette uno contro l’altro un gruppo di fuggitivi e di inseguitori. Godfrey Gao mentre correva dagli avversari si è accasciato al suolo a causa di un malore.

Immediato l’intervento dei medici, che non hanno potuto però fare nulla per salvarlo. L’agenzia che curava l’immagine del modello ha dato notizia della sua scomparsa, avvenuto tre ore dopo l’arrivo in ospedale. Numerosi i messaggi di cordoglio da parte del web, che sta piangendo la scomparsa del giovane modello in ascesa.