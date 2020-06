Golden Power, cos’è, come funziona: poteri speciali Governo su settori strategici nazionali, quali sono, veti, estensione post Coronavirus

Il Golden Power ha assunto un ruolo centrale nei giorni della emergenza COVID-19, che ha obbligato il governo a studiare nuove forme per proteggere le aziende italiane. Per questo capire entrare nei meandri del Golden Power, e capire in che modo funziona e oggi di stretta attualità.

aggiornamento ore 4.10

Cos’è Golden Power: la guida completa

Partendo dal significato letterale Golden Power significa potere d’oro. In un senso più ampio, a questo meccanismo viene concesso un senso relativo alla necessità da parte di del governo di proteggere le società che operano in settori strategici per l’economia e importanti per il tessuto sociale.

Pertanto, a chi chiedesse cos’è il Golden Power si potrebbe rispondere che rappresenta una forma di scudo protettivo immaginato dall’esecutivo per la tutela le attività di alcuni settori visti come strategici, tra cui la sicurezza nazionale o la difesa.

Come funziona il Golden Power

Analizziamo dunque come funziona questo meccanismo. Il noto scudo normativo ha trovato humus nel decreto legge 15 marzo 2012 n. 21, con cui si è ridefinita la sezione dei poteri speciali del governo, da usare per salvare gli assetti proprietari delle società operanti in settori strategici.

Tramite il meccanismo del Golden Power l’esecutivo ha il potere infatti di opporsi all’acquisto di partecipazioni o anche solo di dettare delle condizioni e apporre veti sull’adozione di particolari delibere aziendali.

Come detto dalla Commissione europea, l’esercizio di questi poteri avvenire in maniera imparziale, obiettiva, e attraverso criteri resi pubblici e motivato da motivazioni di interesse generale.

Leggi anche: Bonus Prima Casa 2020: cos’è, come funziona e benefici fiscali, a chi spettano, quando, quanto, normativa

aggiornamento ore 8,43

Quali sono i settori strategici del Golden Power

Capito a che serve il Golden Power andiamo a capire quali sono i suoi settori di applicazione. Dunque su quali aziende il governo ha il potere di esercitare i poteri speciali?

Sicurezza nazionale

Energia

Trasporti

Comunicazioni



Oltre questo, l’esecutivo può esercitare le sue funzioni speciali su tutte quelle società (sia pubbliche che private) che, si legge anche sul sito della Camera dei Deputati, svolgono attività considerate di rilevanza strategica.

Leggi anche: Tax Credit bonus Vacanze 2020: cos’è, come funziona, a chi spetta il bonus viaggi Italia, tempi e quanti soldi

Cos’è il nuovo Golden Power: tutte le novità coronavirus

Con l’approvazione del Decreto Liquidità, per dare sostegno alle imprese colpite dal coronavirus, i poteri speciali dell’esecutivo sono tornati al centro dell’attenzione.

Nel testo è stata indicata un’estensione dei poteri governative anche ad altri settori, ora considerati strategici tra i quali:

alimentare ;

; assicurativo ;

; sanitario ;

; finanziario.

A questi si aggiuntono l’agroalimentare e il siderurgico, finiti nell’analisi, come i settori legati all’acqua, al controllo di dati sensibili, il comparto creditizio e assicurativo, l’intelligenza artificiale e le infrastrutture e le tecnologie aerospaziali non militari.

Cosa vuole fare il Governo? Evitare scalate di società estere che potrebbero avvicinarsi alle aziende tricolore per comprarle a prezzi di saldo.

aggiornamento ore 11,34