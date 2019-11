Gole Stadia, data di uscita e giochi presenti al lancio

Manca ormai pochissimo all’uscita di Google Stadia, l’innovativo servizio gaming creato da Google che permetterà di giocare ad una libreria di videogiochi in streaming, senza quindi la necessità di scaricarli. Una sorta di Netflix videoludico per intenderci, grazie al quale sarà possibile giocare sottoscrivendo un abbonamento tra i diversi proposti.

L’uscita di Google Stadia è fissata per martedì 19 novembre, manca quindi una settimana all’uscita del servizio che promette di rivoluzionare il mondo dei videogiochi. La piattaforma sarà disponibile dal 19 in Nord America ed Europa, per poi arrivare nel corso delle settimane in tutto l mondo.

Google Stadia, ecco i giochi disponibili al lancio

La libreria di Goggole Stadia sarà inizialmente limitata, ma nel giro di pochi mesi sarà arricchita da moltissimi titoli di spessore grazie ai quali sarà possibile giocare senza bisogno di scaricali, ma semplicemente usando la funzionalità streaming, che è bene precisarlo, chiede una connessione internet veloce e solida.

Di seguito intanto la lista dei giochi presenti nella libreria di Google Stadia al lancio:

Assassin’s Creed Odyssey

Destiny 2: La Collezione

Gylt

Just Dance 2020

Kine

Mortal Kombat 11

Red Dead Redemption 2

Samurai Showdown

Thumper

Tomb Raider: Definitive Edition

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Questa invece la lista dei videogiochi che verranno rilasciati entro dicembre 2019:

Attack on Titan 2: Final Battle

Borderlands 3

Darksiders Genesis

Dragon Ball Xenoverse 2

Farming Simulator 19

Final Fantasy 15

Football Manager 2020

Ghost Recon Breakpoint

GRID

Metro Exodus

NBA 2K20

RAGE 2

Trials Rising

Wolfenstein: Youngblood