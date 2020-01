Google Analytics Down, problemi per il servizio di statistiche per siti web

Google Analytics non funziona. Intorno alle ore 20.45 di oggi, giovedì 23 gennaio 2020, il servizio per monitorare le statistiche dei siti web di proprietà di Google ha smesso di funzionare. Provando ad accedere al sito web analytics.google.com, infatti, i webmaster e gestori di blog, forum e portali web non hanno la possibilità di visualizzare il numero di utenti collegati in tempo reale. Il servizio risulta malfunzionante come conferma un popup che evidenzia l’errore ai server di Big G: “Il server non risponde. Attendere…”.

Google Analytics, problemi ai server: il servizio non funziona

Il servizio di statistiche per siti web Google Analytics è offline. Come riportato anche su Twitter da diversi utenti che in questi minuti stanno provando ad accedere al servizio web di Google, Analytics è in crash. #GoogleAnalyticsDown è uno degli hashtag che solitamente vengono utilizzare per evidenziare i problemi ai server di Big G ma in questo caso i tweet contengo semplicemente l’hashtag #GoogleAnalytics, di seguito una raccolta con le ultime segnalazioni degli utenti.

Is @googleanalytics having downtime issues? — George Chalhoub (@georgechalhoub) January 23, 2020