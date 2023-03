Google, blocca 17 milioni di annunci sulla guerra in Ucraina

(Adnkronos) –

Bloccati da Google nel 2022 oltre 17 milioni di annunci relativi alla guerra in Ucraina contrari alle norme sugli eventi sensibili stabilite dal gigante del web. Stando all’Ads Safety Report 2022, Google ha inoltre bloccato o rimossi oltre 5,2 miliardi di annunci per violazione delle sue policy. “Sono più di 9.000 annunci al minuto” chiarisce Alejandro Borgia, Director, Product management, Ads Safety di Google.

Nell’operazione di ‘pulizia’ a favore degli utenti del web, Google ha inoltre limitati oltre 4,3 miliardi di annunci, ha sospesi oltre 6,7 milioni di account di inserzionisti per violazioni delle policy del colosso di internet. “Abbiamo anche bloccato o limitato la pubblicazione degli annunci su oltre 1,5 miliardi di pagine di publisher e abbiamo intrapreso azioni di applicazione più ampie su oltre 143.000 siti di publisher” riferisce Borgia nel suo post. E non solo. Google ha annunciato di avere inoltre introdotto o aggiornato 29 policy per inserzionisti e publisher.

“Mentre il mondo digitale evolve, Google continua a investire nelle proprie policy e nella loro applicazione, in modo che le persone possano vivere un’esperienza online quanto più sicura possibile” sottolinea Borgia. Il manager di Google spiega che “nel 2022 abbiamo aggiunto o aggiornato 29 policy per inserzionisti e publisher. Tra queste, l’estensione del nostro programma di verifica dei servizi finanziari a 10 nuovi paesi, l’ampliamento delle protezioni per gli adolescenti e il rafforzamento delle nostre norme relative agli annunci elettorali”.