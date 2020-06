Google Chrome è il browser più usato nel web: ecco i dati di mercato

A maggio 2020 c’è stata la conferma: Google Chrome è il browser più utilizzato sul mercato con un livello di utilizzo pari al 69,81%.

E’ un trend che conferma il browser web di Google come il principale per chi vuole navigare il web su desktop e su mobile.

Di tutti i browser web in circolazione, nessuno fa quanto Google Chrome. Microsoft Edge, il browser di Microsoft è alla seconda posizione dei browser più usati con un market share pari al 7,86%.

A seguire c’è Mozilla Firefox in terza posizione con il 7,23%, seguito dal vecchio Internet Explorer ancora oggi più opzionato rispetto al browser di Apple, Safari.

Del resto questi numeri non fanno che confermare un trend già piuttosto consolidato. Di fatto il browser di Google lascia Microsoft Edge A poco meno del 10%. Quest’ultimo, tuttavia, anche in base alla variazione dei primi mesi del 2020, sembra essere in leggera crescita, anche se non abbastanza da infastidire Google.