Google dedica il doodle di oggi a Willi Ninja, chi è l’iconico ballerino considerato il padrino del voguing

(Adnkronos) – Il doodle di Google di oggi celebra Willi Ninja, un iconico ballerino e coreografo conosciuto come il ‘Padrino del Voguing’. Acclamato performer, Willi ha aperto la strada alla rappresentazione e all’accettazione dei neri LGBTQ+ negli anni Ottanta e Novanta. La comunità che ha creato, ‘House of Ninja’: gli artisti presenti nel video montato per questa occasione (illustrato da Rob Gilliam e curato da Xander Opiyo, con musiche originali di Vivacious) sono gli attuali membri (Archie Burnett Ninja, Javier Madrid Ninja, Kiki Ninja e Akiko Tokuoka alias KiT Ninja) che ballano per celebrare l’eredità di Willi. Il 9 giugno del 1990, il documentario ‘Paris is Burning’ di cui Willi e l’iconica House of Ninja sono protagonisti è stato presentato negli Stati Uniti al NewFest New York LGBT Film Festival: così il lavoro di Willi fu conosciuto da un pubblico più vasto.

Willi Ninja è nato nel 1961 ed è cresciuto a Flushing, nel Queens. Sua madre sosteneva le sue scelte e lo incoraggiò nella sua passione per la danza portandolo agli spettacoli di balletto all’Apollo Theater. Anche se non poteva permettersi costose lezioni di danza, questo non impedì a Willi di imparare da solo i movimenti che lo avrebbero reso una star.

Willi ha dato vita all’arte del voguing, uno stile di danza ispirato ai geroglifici egiziani e che fonde pose di moda con movimenti ispirati ai mimi e alle arti marziali. Le sue mosse hanno ispirato celebrità come Madonna e Jean-Paul Gaultier. E quando non ballava, lui era un potente sostenitore della sua comunità. Tra i primi a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione dell’HIV/AIDS durante i drag ball, Willi ha svolto un ruolo fondamentale nel contribuire a ridurre lo stigma che circonda la malattia.