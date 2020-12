Google, le parole più cercate del 2020

La parola dell’anno è oscura e evoca atroci ricordi, ancora fin troppo nitidi: coronavirus. Come ogni anno Google ha stilato la classifica delle parole più ricercate sul web e la pandemia mondiale ha stracciato ogni record. Non ci sono dubbi sull’argomento più ricercato: ogni parola chiave fa riferimento in modo diretto o indiretto alla catastrofe che ha colpito ilo mondo negli ultimi mesi.

Anche nello specifico, in Italia, coronavirus è il termine più ricercato sui motori di ricerca. Al secondo posto ci sono le elezioni Usa 2020, altro fondamentale tema di questo anno. Per il resto la fanno da padrone termini collegati in un modo o nell’altro alla pandemia, come app per videochiamate o confronti con altri paesi europei.

Ricercatissimi anche alcuni personaggi noti, da Diego Armando Maradona a Kobe Bryant, due leggende dello sport scomparse nello stesso maledetto anno. Tra i personaggi più ricercati in Italia su Google anche Silvia Romano, la giovane italiana tornata in patria dopo il rapimento in Kenya. I due contendenti alla casa Bianca, Donald Trump, e Joe Biden, tra i più cliccati. Così come il premier italiano Giuseppe Conte.

Tristemente corposa anche la sezione addii, relativi a personaggi noti morti nell’ultimo anno. Tra questi i più ricercati sono stati nel nostro paese Kobe Bryant, Gigi Proietti, Ezio Bosso, Ennio Morricone, Sean Connery. Tra gli eventi più ricercati invece Sanremo, Champions League, Europa League, Black Friday, Nba, Referendum e Festa della repubblica.

Spazio poi alla sezione ‘come fare’, in voga soprattutto durante il periodo di lockdown, quando gli italiani si sono ingegnati per creare con le proprie mani oggetti o ingredienti: mascherine antivirus, lievito di birra, pizza, amuchina, lievito madre le parole più cercate.