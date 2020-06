Google Maps, aggiornamento Covid-19 con avvisi su posti di blocco e controlli

Google sta aggiungendo funzionalità alla sua app Maps per aiutare gli utenti a spostarsi in sicurezza durante la pandemia da coronavirus. Un aggiornamento dell’app in tutto il mondo metterà in evidenza le posizioni dei centri di test e i controlli per il Covid-19.

Gli utenti possono anche valutare se desiderano viaggiare in base alla congestione di una stazione ferroviaria in un determinato momento, ha affermato Google.

Maps, gli aggiornamenti sul coronavirus: segnala affollamenti sui mezzi pubblici, controlli alla frontiera, posti di blocco

La società californiana ha annunciato le modifiche in arrivo su Google Maps su Android e iPhone in un post di blog lunedì.

Ha affermato che gli strumenti sono mirati per aiutare le persone a spostarsi d A alla B in un mondo in cui i viaggi possono essere “più complicati” a causa delle restrizioni per il Covid-19.

“A causa del Covid-19, è sempre più importante sapere quanto potrebbe essere affollata una stazione ferroviaria in un determinato momento. O se l’autobus è in funzione con un orario limitato“, ha scritto Google. Mappe consentirà inoltre agli utenti di conoscere le posizioni dei centri di test del coronavirus e se è necessario o meno un appuntamento per ottenere un test.

“Avere queste informazioni prima e durante il viaggio è fondamentale per i lavoratori che devono spostarsi in sicurezza verso il lavoro e diventerà più importante per tutti man mano che i paesi di tutto il mondo inizieranno a riaprire“.

Gli avvisi riguarderanno al momento Argentina, Francia, India, Paesi Bassi, Stati Uniti e Regno Unito, tra gli altri Paesi. Non è chiaro quando le modifiche avverranno in ogni nazione, ma l’aggiornamento arriverà agli utenti nelle prossime settimane.

Tra le aggiunte vi è la possibilità di verificare se gli autobus su un determinato percorso sono in esecuzione in un orario limitato. Le nuove funzionalità includono inoltre dettagli sui punti di controllo COVID-19 e restrizioni sull’attraversamento dei confini nazionali.