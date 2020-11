Google Maps lancia una caccia al tesoro virtuale che offre download gratuiti dei migliori film

Google Maps ha lanciato una nuova “caccia al tesoro virtuale” per gli utenti che offre download di film gratuiti ai vincitori. Creata su una mappa Google su misura, il gioco ti sfida a scoprire e scaricare film in giro, comodamente dal tuo divano.

Una nuova “caccia al tesoro” virtuale ti consente di scoprire e scaricare film su Google Maps

I film, che includono “La teoria del tutto” e “Espiazione“, sono stati nascosti in luoghi relativi a dove erano ambientati.

Google ha rilasciato la mappa come parte della sua campagna di marketing per il nuovo smartphone Google Pixel 5G.

“Con la nazione in isolamento e molte nuove uscite di film ritardate fino al prossimo anno, c’è un rifugio da trovare nel rivivere i piaceri dei film preferiti”, ha detto Google.

Il titano della tecnologia ha collaborato con il British Film Institute all’inizio di questo mese per curare un elenco dei 50 migliori film britannici degli ultimi 50 anni. Una selezione dei preferiti di Google da questo elenco è stata nascosta come segnaposto in posizioni sulla mappa.

Per trovarli, cerca nella mappa le icone dei pin personalizzati in una posizione significativa per ogni film. È possibile ottenere un suggerimento che ti aiuti a trovare il film.

PerQuattro matrimoni e un funerale, ad esempio, l’indizio dice: “Nelle parole di David Cassidy, quando era ancora con la famiglia Partridge, penso di amarti. E penso che adorerai questo teatro“.