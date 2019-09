Google Maps navigazione in incognito, la nuova modalità in fase di test

Google Maps si evolve e introduce una nuova feature: presto, infatti, sarà possibile utilizzare il navigatore di Google in incognito, senza quindi registrare i propri spostamenti che non saranno immagazzinati nel sistema.

Tale modalità era già stata adottata da Google Chrome e Youtube, ora Google sta lavorando per espanderla anche a Maps. La nuova funzionalità è infatti in fase di test: alcuni utenti sono stati scelti per fare da beta tester prima dell’aggiornamento ufficiale. Gli utenti in questione sono stati selezionati da Google e avvertiti via mail dell’iniziativa.

Google Maps, ecco come navigare in incognito

È già stato reso noto il modo con cui navigare in incognito: basterà cliccare sulla foto profilo in alto a destra e selezionare la voce ‘attiva modalità incognito’. A quel punto il classico cursore di colore rosso diventerà grigio scuro, dandoci la certezza di aver cambiato modalità di navigazione.

Un modo per utilizzare Google Maps senza che i nostri spostamenti vengano registrati: a questo servirà la nuova modalità incognito, che sarà disponibile per tutti tra qualche settimana. Google non ha ancora reso nota una data d’uscita ufficiale, ma la fase di testing presuppone che lo sviluppo sia già molto avanti.