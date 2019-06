Google Maps si aggiorna: grandi novità, autovelox, incidenti, bus pieni. Ecco cosa succede

Attenzione, automobilisti e non: Google Maps impazzisce letteralmente: si aggiorna e promette grandi novità. Ma che cosa è succede esattamente?

Google Maps incredibile: incidenti, traffico, percorsi, autovelox, bus affollati. Ecco cosa migliora

Google Maps ha rilasciato in effetti in queste ore un aggiornamento della versione 75. Ecco dunque le d novità e i miglioramenti di questa nuova versione.

Come è ben noto, Google Maps è in generale considerato il più grande strumento per la navigazione nell’universo delle mappe: un vero gigante tra tutte le altre app e i servizi per la navigazione stradale.

Sono ben oltre 5 i miliardi di Download, che quotidianamente confermano come questo servizio di Mappe di Google sia assolutamente vitale, ormai, per gli utenti.

Presente in tutti o quasi gli smartphone del mondo, Google Maps è, in tandem con Google Chrome e Gmail, uno dei servizi più popolari e amati.

Ma più download ci sono, e più ovviamente Google è tenuto a rafforzare, aggiornare e mantenere Maps sempre operativo a fronte dei molteplici quotidiani cambiamenti stradali.

Ed è in questo senso che infatti è stata rilasciata la versione 75 dell’app la quale ha inaugurato tutta una serie di preziose novità. Quali?

Prima di tutto, la segnalazione di incidenti, amatissima dai più. E poi c’è la realtà aumentata ma, soprattutto, la segnalazione degli autovelox che probabilmente salverà più di qualche tasca.

Inoltre si potranno conoscere i posizionamenti delle stazioni di ricarica per le macchine elettriche e per l’affitto di mezzi sharing.

Inoltre, Google Maps ha del tutto migliorato la ricerca dei ristoranti che, ad oggi: e in più, una volta selezionato l’itinerario, ci avvertirà in anticipo se un determinato mezzo pubblico, che sia bus, metro, tram o treno, è affollato o meno.