Google, nuove funzioni e supporti Assistant e consigli giochi Chromebook

In un settore come quello relativo agli Smart home che prosegue a tutti i livelli con la sua espansione, Google continua sulla scia degli aggiornamenti per non farsi trovare impreparato rispetto alla concorrenza e col tuo corposo team continua a sostenere un assiduo lavoro per supportare sempre più device.

Nelle scorse ore in particolare ha aggiornato la documentazione che si riferisce allo sviluppo di Google Assistant con una nuova categoria di dispositivi indicata come “Materiale Confidenziale” e la dicitura EAP (Early Access Program), a conferma che si tratta ad oggi di un programma di test solo su invito.

Google Assistant, cosa bolle in pentola

A quanto emerge, Google Assistant a breve supporterà sia i campanelli smart (pare in modo nativo) e sia i dispositivi della serie Styler (in particolare si tratta di dispositivi che rinfrescano i vestiti e li sanificano.

Google consiglia i giochi ottimizzati per i Chromebook

Sempre tra gli aggiornamenti del colosso di Mountain View, il Play Store sui Chromebook ha iniziato a porre in evidenza i titoli premium creati per giocare bene con i modelli di fascia alta, come il Samsung Galaxy Chromebook, il Pixelbook Go e l’ASUS C436.

Insomma, altri passi in avanti per continuare a essere in prima fila nella lotta tra i competitor di settore.