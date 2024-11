Google rischia di perdere Chrome, Dipartimento Giustizia Usa chiede vendita browser

(Adnkronos) – Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha presentato un atto ad un giudice federale con la richiesta di ordinare ad Alphabet la vendita del suo browser Google Chrome, condividere dati e risultati di ricerca con i concorrenti e adottare una serie di altre misure per porre fine al suo monopolio sulla ricerca di Internet.

“Il comportamento illegale di Google ha privato i rivali non solo di canali di distribuzione critici, ma anche di partner di distribuzione che avrebbero potuto altrimenti consentire l’ingresso in questi mercati da parte dei concorrenti in modi nuovi e innovativi”, ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) in un documento del tribunale.

I documenti del tribunale depositati mercoledì sera ampliano un precedente schema su come gli Stati Uniti vogliono porre fine al monopolio di Google. All’epoca, Google aveva definito le proposte radicali, affermando che avrebbero danneggiato i consumatori e le imprese statunitensi e scosso la competitività americana nel campo dell’intelligenza artificiale.

L’azienda ha dichiarato che ricorrerà in appello.