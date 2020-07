Google, un trucco porta i dinosauri 3D a casa tua: ecco come provarlo

Sono alcune delle creature più incredibili che abbiano mai vagato per il nostro pianeta e ora puoi portare i dinosauri nella tua casa attraverso la realtà aumentata (AR).

Google ha lanciato nuovi effetti AR che ti consentono di trasformare la tua casa nel tuo mondo giurassico. Archana Kannan, Product Manager del gruppo Esperienze AR, ha spiegato: “Stiamo collaborando con Universal Brand Development, Amblin Entertainment e Ludia per portare 10 dinosauri dal film in franchising Jurassic World su Ricerca Google. Guarda l’enorme T. Rex calpestare il tuo salotto o un maestoso Brachiosaurus mentre torreggia su un albero del quartiere.”

Google, come vedere i dinosauri in 3D: la guida completa e lista dinosauri disponibili

Per portare i dinosauri a casa tua, cerca semplicemente un dinosauro su Google sul tuo smartphone e tocca “Visualizza in 3D“. Sarai quindi in grado di ruotare o ingrandire per esplorare ogni aspetto della magnifica creatura.

Gli utenti possono scegliere di visualizzare 10 dinosauri: Tyrannosaurus Rex, Velociraptor, Triceratops, Spinosaurus, Stegosaurus, Brachiosaurus, Ankylosaurus, Dilophosaurus, Pteranodon e Parasaurolophus.

Ecco una guida dettagliata per portare i dinosauri 3D a casa tua:

Su Android, cerca “dinosauro” o uno dei 10 dinosauri sopra elencati sull’app Google o su qualsiasi browser Android. Dopo tocca “Visualizza in 3D”, pizzica lo schermo per ingrandire e rimpicciolire i dinosauri, oppure trascina per spostarli nella tua casa.

Su iOS, per visualizzare i dinosauri, devi utilizzare iOS 11 plus: puoi controllare quale sistema operativo hai e aggiornarlo andando su Impostazioni> Generali> Aggiornamento software.

In seguito, cerca “dinosauro” o uno dei 10 dinosauri sopra elencati sull’app Google o su google.com con Chrome o Safari. Tocca “Visualizza in 3D” e poi pizzica lo schermo per ingrandire e rimpicciolire i dinosauri, oppure trascina per spostarli negli ambienti di casa.