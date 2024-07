Goran Bregovic al Teatro Romano di Ostia Antica

Un grande evento di musica e di cultura si avvicina ad Ostia antica in grande compositore bosniaco Goran Bregovic la cui fama internazionale e fuori discussione arriva con la sua orchestra ad Ostia antica per il festival dell’estate 2024.

Un appuntamento imperdibile questa sera 22 luglio al teatro romano di Ostia antica dove Bregovic per annido della gioventù Jugoslavia porterà in dote un grande bagaglio culturale e musicale per uno spettacolo che rappresenta un po’ una sorta di vortice capace di mescolare sonorità e fanfare tipiche con polifonie tradizionali Bulgare e chitarre elettriche ma anche commistioni moderne con intonazioni puramente rock.