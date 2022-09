(Adnkronos) – Vladimir Putin non parteciperà alla cerimonia di addio a Mikhail Gorbaciov, morto due giorni fa all’età di 91 anni, “con elementi da funerale di stato”. Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia russa Interfax. Peskov ha riferito che Putin si è recato presso l’ospedale in cui è deceduto Gorbaciov, prima di spostarsi a Kaliningrad, e non potrà quindi partecipare ai funerali previsti per sabato a Mosca.