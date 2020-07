Gorizia, morto bambino di 12 anni caduto in un pozzo

Un bambino di 12 anni è morto dopo essere caduto in un pozzo artificiale, profondo circa trenta metri. La tragedia è avvenuta nel parco Coronini Cromberg, a Gorizia. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo. Non sono ancora note le cause dell’incidente, ma il bambino si trovava al parco per una gita organizzata dal centro estivo.

“La nostra comunità è sconvolta. È una tragedia che non riesco nemmeno a commentare “, ha detto Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia, accorso poco dopo sul posto. Ziberna è anche presidente della Fondazione che amministra il parco. “Nessuno riesce a darsi una spiegazione – ha proseguito il sindaco – erano state fatte tutte le verifiche rispetto alle misure di sicurezza adottate. Il coperchio del pozzo era ancora con quattro giunti su ognuno dei lati. Da quanto mi hanno riferito, gli animatori del centro estivo avevano posizionato sopra la mappa della caccia al tesoro, usandolo come appoggio”. La Procura di Gorizia ha disposto il sequestro del parco.

Mario Bonito