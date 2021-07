Governance Poll 2021, come sono gli indici di gradimento degli ammistratori del Lazio

Governance Poll 2021 accendono e per certi versi infiammano le manovre politiche relative ai consensi, tra crescite, crolli e recuperi dei principali amministratori: cosa dicono i sondaggi nel Lazio? La rilevazione annuale realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti nel confronto col risultato 2020 guadagnerebbe 10 punti. Nello Musumeci (Sicilia, +9,2) e Stefano Bonaccini (+8,6) avrebbero fatto registrare dati simili. Un recupero statistico quello di Zingaretti che si affiancherebbe a quello di Coletta il sindaco più gradito nel Lazio e 13esimo in assoluto. Zingaretti dunque, da una partenza in terzultima posizione sarebbe in risalita, ni. Virginia Raggi sarebbe il sindaco meno gradito sul territorio laziale, gradimento calato del 24,2 per cento,

dato contestato dal movimento. sindaco di Frosinone, Ottaviani, sarebbe al 33esimo al 56,5%. A Viterbo Giovanni Maria Arena 64 esimo al 52,5%. Sotto il 50% dei consensi il sindaco Di Rieti Cicchetti, 91esimo con il 8%.

Sono i risultati del Governance Poll 2021 de “Il Sole 24 Ore“: sotto esame i presidenti di Regione a elezione diretta e i sindaci delle città capoluogo di provincia. Il termometro della popolarità dei sindaci evidenzia, nel confronto tra il 2021 e il giorno delle elezioni, due situazioni cruciali: difficoltà per ii sindaci delle grandi città del Sud e delle metropoli, alle prese con conti in rosso e paralisi amministrative e disagi strutturali.