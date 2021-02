Governi Draghi: ecco i 23 ministri (soltanto 8 i tecnici rispetto ai politici) che domani alle 12 giureranno davanti al Presidente

Domani alle 12 il giuramento dei nuovi ministri indicati dal premier incaricato, Mario Draghi, poco fa al Presidente Mattarella.

A seguito di un colloquio durato circa 40 minuti, culminati con la firma da parte del Capo dello Stato, ecco dunque il frutto di una serie di incontri e colloqui avuti in questi giorni, con tutti gli schieramenti politici:

Luciana Lamorgese (ministro dell’Interno; Luigi Di Maio (ministro degli Esteri); Giancarlo Giorgetti (ministro dello Sviluppo Economico); Marta Cartabia (ministro della Giustizia); Roberto Cingolani (ministro della Transizione ecologica); Stefano Patuanelli (ministro per le Politiche agricole); Roberto Speranza (ministro della Salute); Lorenzo Guerini (ministro della Difesa); Andrea Orlando (ministro del Lavoro); Vittorio Colao (ministro della Transizione digitale); Dario Franceschini (ministro della Cultura); Elena Bonetti (ministro della Famiglia); Federico D’Incà (ministro per i Rapporti con il Parlamento); Maria Cristina Messa (ministro dell’Università); Renato Brunetta (ministro della Pubblica Amministrazione); Maria Elena Gelmini (ministro per le Autonomie); Mara Carfagna (ministro per il Sud e la coesione territoriale); Fabiana Dadone (ministro per le politiche giovanili); Erika Stefani (ministro per le Disabilità); Massimo Garavaglia (ministro per il Turismo).

Dunque il nuovo esecutivo guidato da draghi, è composto da 23 ministri politici, 8 dei quali tecnici. Da segnalare, in percentuale, il ‘ridimensionamento’ del M5s (con una presenza del 30%) e, dato non da poco, con la nomina dei vice ministri e dei sottosegretari, si arriverà ad u numero abbastanza cospicuo, rispetto a quello che molti immaginavano come un governo ‘agile’, quasi di ‘transizione‘….

Max