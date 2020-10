Il governo avrebbe i giorni contati: “Siamo al bivio, si profila un Conte 3 o Draghi” avvertono i ‘rumors’

Il mal di pancia in seno alla coalizione continua ad aumentare di giorno in giorno. Con il M5s in evidente sbandamento (rimandati anche gli Stati generali, ora è il caos), è il Pd a premere per cercare di ribaltare definitivamente la situazione a suo vantaggio, sbarazzandosi così per quanto possibile degli – invisi da sempre – grillini.

Oggi in Aula il ‘segnale’ confermato (e poi ‘ritrattato’) oggi in aula dal Pd…

Proprio stamane infatti Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato, vista l’assoluta confusione che regna intorno a questa disastrosa emergenza sanitaria, ha chiesto al premier se davvero ritenga “adeguati” alcuni dei ministri interni al suo governo.

Un vero e proprio ceffone alla coalizione al quale, come sempre (bravissimo a lanciare il sasso per poi nascondere la mano), ha poi tentato ‘apparentemente’ di rimediare subito dopo Nicola Zingaretti, rinnovando il suo sostegno al governo.

Alcuni parlamentari della maggioranza: “Ormai siamo davanti a un bivio”

Ma le cose non stanno proprio così. La stessa agenzia di stampa AdnKronos ha infatti avvicinato diversi parlamentari della maggioranza e, l’impressione ricavata, è esattamente quella che ormai traspare pubblicamente: “Siamo a un bivio – hanno affermato – tra qualche settimana o si un fa un rimpasto per un Conte 3 o la strada è quella di un governo Draghi”.

Altro che tutto sotto controllo. Un contesto che certo ‘allarma’ anche, visto che il tutto potrebbe avere luogo proprio nel momento più delicato della recrudescenza dei vius…

Max