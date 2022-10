Governo, Bernini: “Da Meloni discorso di valore politico e umano”

(Adnkronos) – Il Presidente Meloni “ha indicato la rotta non solo dell’azione del Governo, ma anche del Parlamento e del Paese. Nel suo discorso programmatico, un discorso di grande valore politico e umano, c’è un’idea del domani che passa per la concretezza delle azioni quotidiane”. A sottolinearlo è stata il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ritenendo che la neo premier Meloni “con grande senso di responsabilità e lungimiranza ha giustamente auspicato il coinvolgimento delle opposizioni, per un confronto franco ma leale, così come ha ribadito in maniera inequivocabile la posizione dell’Italia nello scacchiere internazionale”.

Secondo il ministro Bernini, uno “dei passaggi più significativi” del discorso alla Camera della neo Presidente del Consiglio “è stato il riferimento ai giovani, l’attenzione che intende porre questo governo alla loro formazione pre e post universitaria, al capitale umano come bene immateriale che merita investimenti e fiducia”.

Bernini ha osservato inoltre che “abbiamo una ricchezza immensa che va valorizzata, sostenuta e incentivata. Insieme ce la possiamo fare. Come ha detto il Presidente Meloni, ‘non siamo qui per fare cose facili’. L’impegno di tutti, a partire da oggi, è dare corpo a queste idee”.