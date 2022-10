Governo, Calenda: “Pd? Infattibile opposizione basata su ‘mamma li fasci’…”

(Adnkronos) – “Stendiamo un velo pietoso sulla Serracchiani, dal lato Pd non vedo altro quanto a opposizione. Noi abbiamo mandato un progetto alla Meloni sull’energia, nelle prossime settimane ne manderemo uno di revisione complessiva sul reddito di cittadinanza. La nostra sarà una opposizione concreta, come sempre abbiamo fatto. Mentre diventa infattibile l’opposizione del Pd, tutta fondata sull’idea del ‘mamma li fasci’, considerata la presa di distanza definitiva dal fascismo e il posizionamento atlantico”. Lo dice all’Adnkronos Carlo Calenda. “Bisogna analizzare singoli provvedimenti e fare un’opposizione e per il Pd è molto difficile – continua – perché se prendono una posizione metà del partito è sicuramente in disaccordo”.

”Del discorso della Meloni t- sottolinea ancora Calenda – rovo estremamente lacunoso che non si capisce mai cosa intende fare: merito a scuola, cosa vuol dire? Sul problema di distanza tra burocrazia e lo Stato, che facciamo? Positiva, invece, la presa di distanza oltre ogni ragionevole dubbio, dal fascismo”.