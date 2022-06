Governo, Conte: “M5S non esce da maggioranza”

(Adnkronos) – “Il M5S non esce dalla maggioranza”. E’ quanto ha detto Giuseppe Conte, durante un punto stampa a Viterbo. “Il M5S è nella maggioranza, come partito di maggioranza relativa, per dare un contributo e offrire soluzioni condivisibili che migliorino non solo la situazione del conflitto (in Ucraina, ndr.), ma anche quella dei cittadini italiani” sottolinea.

UCRAINA – “Conoscete la nostra posizione: massima condanna della Russia, favorevoli anche alle sanzioni, massimo appoggio all’Ucraina ma questo è il momento di operare una sterzata. Il governo italiano adesso si deve impegnare per gli sforzi diplomatici in modo assolutamente totale, convinto e integrale. E deve farlo anche nell’Unione europea e nella comunità internazionale. Non siamo favorevoli all’invio di ulteriori armi”.

PARTITO DEMOCRATICO – Il Pd? “In tantissime città siamo insieme, come qui a Viterbo. Abbiamo un progetto politico che abbiamo condiviso, nato dai contenuti e dai programmi. A quel punto non abbiamo nessuna difficoltà ad andare insieme e ad appoggiare anche un candidato sindaco, se del Pd. L’importante – che sia Pd, del M5S o espressione della società civile – è che ci sia un programma alla base, un serio progetto politico, concreto, utile per i viterbesi, e che ci sia un interprete che riteniamo adeguato”.