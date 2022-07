Governo, Forza Italia: “Non possiamo più governare con M5S”

(Adnkronos) – “Provocare una crisi di governo in un momento così complicato a livello nazionale e internazionale è veramente da irresponsabili. Tutto ciò che di negativo accade e accadrà è responsabilità esclusiva del Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo le idee molto chiare, non possiamo continuare a governare con i cinque stelle, la nostra presenza è alternativa alla loro. Se non ci sarà un altro governo Draghi senza i cinque stelle si tornerà a votare”. Così, Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, a margine della terza edizione dell’evento del movimento azzurro ‘Anuman la foresta delle idee’, organizzato a Tolfa dal deputato Alessandro Battilocchio.

“Oggi qui ci sono tanti giovani per discutere di idee – ha detto- senza idee non si fa politica, ogni azione deve corrispondere a un’idea, a un progetto, a un valore. Per questo noi vogliamo che i nostri giovani attuino, pratichino. Ecco perché sono molto contento che qui a Tolfa siamo arrivati alla terza edizione di un evento che servirà a formare nuovi giovani politici. Alessandro Battilocchio è uno straordinario parlamentare, è anche il nostro responsabile nazionale del Dipartimento Immigrazione, nonché coordinatore provinciale di Roma, è quindi un protagonista della vita di Forza Italia, ammirato, apprezzato e stimato da tutti noi”.