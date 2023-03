Governo, Grimaldi: ‘Marebonus e ferrobonus meritano più risorse finanziarie’

(Adnkronos) – ”Le misure incentivanti Marebonus e Ferrobonus, che si sono finora dimostrate best practice europee, meritano di avere una dotazione finanziaria maggiore ed adeguata per far fronte alle sfide future. Sono infatti convinto che questo Governo, che in pochi mesi ha dato evidente prova di fermezza, visione e lungimiranza, agirà insieme alle altre Istituzioni nel pieno riconoscimento della strategicità del trasporto e della logistica intermodale”. Lo sottolinea il presidente di Alis, Guido Grimaldi, in occasione dell’inaugurazione di LetExpo, l’evento della logistica e dei trasporti alla Fiera di Verona.

”Alis ha dimostrato che tali strumenti sono essenziali per generare il risparmio per cittadini e famiglie di oltre 7 miliardi di euro e per questo, auspichiamo che la dotazione finanziaria venga aumentata a 100 milioni di euro all’anno per ciascuna misura, considerando che negli anni precedenti lo stanziamento era pari a 77 milioni di euro e poi gradualmente ridotto agli attuali 20 milioni annui circa”.

”Dal punto di vista socio-economico, ci siamo lasciati alle spalle un 2022 che ha generato grandi incertezze nei mercati internazionali ma soprattutto che ha messo in difficoltà il potere di acquisto di cittadini e imprese a causa della delicata situazione geopolitica, la crisi energetica e il forte aumento dell’inflazione. Sono profondamente convinto che un forte impegno comune e la cooperazione tra imprese ed Istituzioni siano, oggi più che mai, l’unica possibilità per affrontare e superare l’attuale momento”, conclude Grimaldi.