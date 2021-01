“Governo istituzionale? Non cambierebbe molto”, la Meloni e Salvini si dicono pronti a governare

Ospite del salotto di Bruno Vespa, Giorgia Meloni commenta l’attuale situazione politica, iniziando dalla conferenza stampa di Renzi, che ieri ha ritirato i ‘suoi’ dalle cariche istituzionali: ”Renzi durante la conferenza per ben due volte ha detto: ‘Facendo il Conte 2 che oggi mi fa schifo, ho impedito che la destra vincesse le elezioni…’. Dopo la conferenza stampa di ieri, fossero stati aperti i manicomi penso che il rischio che qualcuno lo prelevasse e lo portasse via ci fosse…“.

Meloni: “Il voto è una possibilità concreta. Mattarella fa del tatticismo? Lo escludo”

Riguardo invece l’ipotesi di andare alle urne, la leader di Fdi di professa possibilista. ’’Io penso che sia possibilissimo lo scenario del voto. Se martedì il premier in Aula non dovesse avere la maggioranza, potrebbe chiedere di andare al voto perché preferisce andare alle elezioni… Anche sul ruolo del capo dello Stato nei giorni scorsi ho letto indiscrezioni su Mattarella che diceva ‘per me se non c’è questo governo, c’è il voto’. Queste ricostruzioni sono state derubricate a una sorta di tatticismo del presidente della Repubblica”.

Una lettura quest’ultima, che però la Meloni non condivide: “Io escludo che un presidente della Repubblica faccia tatticismo. E’ un fatto anche di rispetto del ruolo di arbitro. E non sono nemmeno convinta che Mattarella abbia interesse assumersi la responsabilità di un terzo governo di fila che non produce risultati’’.

Meloni: “Un governo istituzionale cosa cambierebbe? Vorrei provare a fare ciò che ho in mente”

Ovviamente di una cosa è certa la fondatrice di Fratelli d’Italia: ’’Non mi troverà mai al governo con un partito di sinistra, mai. Ma non perché io abbia una questione ideologica. Un governo istituzionale poi è un governo nel quale forze politiche che non condividono niente si devono mettere d’accordo per cui, purtroppo, non cambia molto…”. In ogni caso conclude, “Io voglio andare al governo per provare a fare le cose che ho in mente”.

“Il centrodestra, un suo governo, penso che i numeri li trova. Se mi dicessero provaci tu a tirar fuori il Paese da questi problemi, con le donne e gli uomini e i progetti per riprendere in mano l’Italia, direi che sono pronta, io non mi tiro indietro. Ora è tutto nelle mani del presidente Mattarella, speriamo che ci aiuti a capire”.

Salvini: “L’esecutivo del centrodestra è pronto, c’è bisogno di un governo serio”

Intervenendo a La7, Matteo Salvini si è detto pronto al voto. Tuttavia, ha poi aggiunto, non sarebbe da escludere anche l’eventualità di un governo di unità nazionale ma, rimarca sornione, “La sinistra pensa che io debba finire in galera, per il fatto dei migranti, come faccio allora a fare qualcosa di serio con chi mi vuole in galera?”.

Salvini: “O trovano una nuova maggioranza con Mastella, o si va alle urne”

Dunque, secondo Salvini l’attuale maggioranza non ha grandi chances: “O trovano una nuova maggioranza, affidandosi ai Mastella, oppure la parola torna agli italiani“. Oltretutto, rimarca, “quasi tutta Europa va al voto in questo anno. Così funziona in tutto il mondo”. In definitiva, comunque vada, ha poi concluso il leader del Carroccio, “Io, vorrei un governo serio, se hanno i numeri per governare bene, ma non con i due che non vogliono tornare a casa”.

Max