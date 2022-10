Governo, la delusione di Sgarbi: “Mi vedeva alla Cultura, ma ora Berlusconi pensa solo alla Ronzulli”

Che le cose all’interno del centrodestra anzi, di Forza Italia, non vanno come dovrebbero, lo ha testimoniato anche Vittorio Sgarbi il quale, intervenendo stamane a Rai Radio1, ha rivelato che “In questi giorni non ho sentito Berlusconi ma ho fatto parlare a lui per dirgli che io da candidato ai Beni Culturali avrei voluto un suo placet: non me lo ha dato, non gli passa per l’anticamera del cervello, lui ha in mente solo la Ronzulli”.

Sgarbi: “Eppure a me il Cavaliere l’ha sempre detto: tu dovresti essere il futuro ministro dei Beni Culturali”

Alla domanda specifica se intende candidarsi ai Beni Culturali in quota Forza Italia, il critico d’arte replica: “No, non sono un suo candidato, vorrei essere un ministro di tutti. Io gli ho fatto dire che sarei stato felice se lui avesse indicato anche me. A me il Cavaliere l’ha sempre detto: tu dovresti essere il futuro ministro dei Beni Culturali”.

Sgarbi: “Ascoltata la mia proposta Berlusconi non ha risposto, non ha detto niente, nulla, nemmeno ‘Sgarbi è un’idea’”

Infine, per chiudere la questione, Sgarbi rivela che, a quanto pare, in questo momento il Cavaliere pare avere la testa altrove: “So che ad una persona di ‘fede degna’, molto vicina a lui, ascoltata la mia proposta Berlusconi non ha risposto, non ha detto niente, nulla, nemmeno ‘Sgarbi è un’idea’“.

