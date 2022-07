Governo, Letta pronto a chiedere verifica

(Adnkronos) – Enrico Letta è pronto a chiedere una verifica per capire se una maggioranza c’è ancora oppure no. Il segretario del Pd – di fronte alla conferma dei 5 Stelle, dopo una giornata lunghissima di riunioni e la telefonata tra Giuseppe Conte e Mario Draghi, della scelta di non votare la fiducia – chiede chiarezza. La moral suasion tentata in ogni modo dai dem si è infranta con la decisione dell’Aventino messa nero su bianco da Conte davanti ai parlamentari pentastellati. Una scelta, si osserva dal Pd, che rimette in discussione molte cose.

Ma non tutti i passaggi sono stati consumati ed è arrivato il momento della chiarezza: dentro o fuori. Un chiarimento che per il segretario del Pd andrà fatto in Parlamento. Ogni forza della maggioranza qui dovrà assumersi le proprie responsabilità se continuare o meno l’esperienza di governo. E nel caso la fiducia venisse meno, per il Pd, come già detto da Letta davanti ai gruppi, la conseguenza logica sarebbero le elezioni.