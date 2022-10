Governo, Meloni agli alleati: “Serve esecutivo autorevole e di alto livello”

(Adnkronos) – Serve un governo ”autorevole” che ”parta dalle competenze”. Lo ha detto Giorgia Meloni parlando all’assemblea degli eletti in Parlamento di Fratelli d’Italia. “L’ho detto agli alleati e lo dico anche a voi che siete la squadra di Fratelli d’Italia in Parlamento: puntiamo a dar vita – ha detto – a un governo autorevole e di altissimo livello, che parta dalle competenze”. “Puntiamo a dare a questa nazione – ha assicurato la leader di via della Scrofa – il governo più autorevole possibile. Non c’è spazio per questioni secondarie rispetto a questo obiettivo”.

“Se e quando il presidente della Repubblica dovesse affidarci l’incarico, puntiamo ad essere pronti e il più veloci possibile, anche nella formazione del governo”, ha quindi aggiunto, continuando: “Lavoreremo per procedere spediti partendo dalle urgenze dell’Italia, come il caro bollette, l’approvvigionamento energetico e la legge di bilancio. Perché il nostro obiettivo è correre, perché non possiamo e non vogliamo perdere tempo. Tutto quello che faremo – ha detto ancora – sarà per difendere gli italiani e non saremo mai disposti a fare scelte che vadano contro l’interesse nazionale”.

“Abbiamo portato per la prima volta la destra italiana ad avere la leadership della coalizione di fronte ad una sfida di governo. È una sfida di cui sentiamo tutta la responsabilità e intendiamo affrontarla dimostrando serietà e capacità. E a voi dico: dobbiamo puntare al massimo. E vi auguro di vivere cinque anni di orgoglio e di vittorie”, le parole di Meloni.