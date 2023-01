Governo, Meloni cita Garibaldi: “Qui o si fa l’Italia o si muore”

(Adnkronos) – ”Qui si fa l’Italia o si muore…”. Giorgia Meloni si collega con la manifestazione elettorale di Fdi a Milano e cita Giuseppe Garibaldi a proposito dell’attuale momento storico. La premier sottolinea che non bisogna ”temere scelte impopolari”.

”Quello che avremo davanti sarà un periodo complesso ma questo scenario carico di crisi non deve impedirci di guardare il futuro con ottimismo. Dobbiamo passare dalla gestione della crisi a pensare in grande, avere il coraggio per il lungo periodo”.

Ci saranno ”momenti difficili’, ma ”alla fine di questo periodo – assicura Meloni – l’Italia sarà meglio di come l’abbiamo trovata”. Per Meloni “dobbiamo tornare a essere padroni del nostro destino”, anche sull’energia. “Noi rispondiamo solo al popolo”.

La premier fa poi il suo endorsement al governatore della Lombardia: “La nostra avventura nazionale è appena iniziata, quella lombarda è in scadenza. Per noi il responso della Lombardia è un responso particolarmente importante. Ringrazio Attilio Fontana, perché non sono stati anni facili. La coalizione è unita e compatta” attorno a lui.