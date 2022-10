Governo Meloni, Conte: “Su Rdc attacco ideologico, miglioriamolo insieme”

(Adnkronos) – “C’è tanto furore ideologico nell’attacco di ieri” in Aula di Giorgia Meloni “sul Reddito di cittadinanza. E’ un sistema di protezione sociale, l’Istat ci ha detto che ha salvato 1 milione di persone dalla povertà. Dire che chi percepisce il reddito ed è idoneo a lavorare deve lavorare è una banalità, tautologia, acqua fresca. Un atteggiamento serio e responsabile di chi si appresta a guidare il Paese suggerisce di lavorare insieme per migliorare le politiche attive del lavoro”. Così il leader del M5s Giuseppe Conte, arrivando all’assemblea degli eletti pentastellati dove è presente anche Beppe Grillo.

L’ex premier incalzato poi sulle affermazioni fatte ieri in Aula dalla presidente del Consiglio sul fascismo “ci mancherebbe… – chiosa Conte – al di là delle sfumature, la presa di distanza c’è e ne prendiamo atto”.

Glissa invece davanti alle domande dei giornalisti il garante del Movimento Beppe Grillo. E lo fa con una battuta che riprende il cartello esposto ieri dalla finestra dell’hotel Forum: “Dovete abbonarvi, senza abbonamento non faccio interviste. Vi do l’Iban”. Quindi rivolgendosi ai neoeletti pentastellati dice: “Se siete qui è per la nostra regola identitaria dei due mandati”, riportano fonti M5S all’Adnkronos. Si tratta della regola fortemente difesa dal garante e fondatore del Movimento. Grillo, raccontano, sta ora spiegando ai parlamentari la sua visione ‘green’ e tecnologica per il Paese.