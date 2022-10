Governo, Meloni: “Ho visto Berlusconi, incontro molto cordiale e costruttivo”

(Adnkronos) – Milano, 1 ott. (Adnkronos)

“Ho già visto il presidente Berlusconi. E’ stato un incontro molto cordiale e molto costruttivo. Sono ottimista”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, arrivando al Villaggio Coldiretti a Milano. Per Meloni è la prima uscita pubblica dopo il voto di domenica scorsa che ha sancito la vittoria della coalizione di centrodestra.

Nel corso del colloquio, che – si legge in una nota congiunta di Fdi e Fi – “si è svolto in un clima di grande collaborazione e unità di intenti”, i due leader hanno ribadito “la soddisfazione per l’affermazione del centrodestra alle elezioni politiche e hanno fatto il punto sull’attuale situazione politica”. Meloni e Berlusconi “hanno poi approfondito i dossier più urgenti all’ordine del giorno, a partire dal caro energia”. I due leader si sono poi confrontati “sui prossimi passaggi istituzionali in vista della convocazione del prossimo Parlamento” e hanno condiviso “la necessità che l’Italia abbia bisogno di un Governo di alto profilo, capace di affrontare le gravi emergenze che il Paese si trova di fronte”, conclude la nota di Fdi e Fi.