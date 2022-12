Governo, Meloni in Iraq: incontro con premier al-Sudani

(Adnkronos) – Visita in Iraq per la premier Giorgia Meloni. A Baghdad la Presidente del Consiglio ha incontrato l’Ambasciatore Maurizio Greganti e, per un saluto, il personale dell’Ambasciata, i militari del I Reggimento “Tuscania” e XIII Reggimento “Friuli Venezia Giulia” dei Carabinieri, i funzionari italiani che prestano servizio presso le Organizzazioni internazionali. Presso la Base militare Union 3, sede dei Comandi della Missione Nato (Nmi) e della Coalizione anti-Daesh (Oir), Meloni ha incontrato il Comandante della Missione Gen. D. Giovanni Maria Iannucci, una rappresentanza di militari italiani presenti e il personale del Contingente militare italiano in Iraq. Al Palazzo del Governo il Presidente del Consiglio ha avuto un colloquio con il Primo Ministro della Repubblica dell’Iraq, Mohammed Shia al-Sudani.

“Sono davvero molto lieta di essere oggi qui in Iraq in quella che rappresenta la mia prima missione bilaterale fuori dall’Europa. L’Iraq è un Paese amico che ha dimostrato ancora una volta di credere nella democrazia con la recente formazione del Governo”, ha detto Meloni a margine del colloquio.