Governo Meloni, la lista dei viceministri e sottosegretari

(Adnkronos) – Consiglio dei ministri oggi per il governo Meloni, con l’approvazione della lista dei nomi dei sottosegretari a chiudere la composizione dell’esecutivo. “Nel prossimo Cdm – ha spiegato la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa – ci saranno anche le definizioni dei viceministri e ci sarà contestualmente anche la definizione delle deleghe dei ministeri che sono in preparazione e che verranno approvate nel prossimo Cdm di questa settimana”. Il giuramento dei sottosegretari nominati oggi dal Cdm “si terrà mercoledì 2 novembre”, ha poi aggiunto. Ecco la lista di sottosegretari e viceministri in quota Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

Edmondo Cirielli, parlamentare di Fratelli d’Italia, sarà viceministro di Antonio Tajani alla Farnesina, mentre saranno sottosegretari agli Esteri il ‘totiano’ Giorgio Silli e l’azzurra Maria Tripodi. Lo ha annunciato Giorgia Meloni in una conferenza stampa. Tra i viceministri in quota Fdi oltre Cirielli, nominati anche Maurizio Leo (Mef), Galeazzo Bignami (Trasporti), Maria Teresa Bellucci (Lavoro e politiche sociali).

Due viceministri e nove sottosegretari. Questa la composizione della squadra del sottogoverno della Lega. Viceministri: Edoardo Rixi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili; Vannia Gava Ministero della Transizione Ecologica. Sottosegretari: Nicola Molteni Ministero dell’Interno; Lucia Borgonzoni Ministero della Cultura; Andrea Ostellari Ministero della Giustizia; Luigi D’Eramo Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Forestale; Giuseppina Castiello Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento; Massimo Bitonci Ministero dello Sviluppo Economico; Alessandro Morelli Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica; Claudio Durigon Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Federico Freni Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Matilde Siracusano ai Rapporti con il Parlamento, Maria Tripodi agli Esteri, Sandra Savino al Mef, Matteo Perego alla Difesa, Alberto Barachini all’Editoria, Tullio Ferrante alle Infrastrutture. Ecco la lista dei sottosegretari di Forza Italia approvata oggi dal Cdm, apprende l’Adnkronos. Dentro la squadra di governo guidata da Giorgia Meloni ci sono come viceministri, Valentino Valentini al nuovo Mise e Francesco Paolo Sisto alla Giustizia.