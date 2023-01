Governo, Meloni: “Remare tutti insieme, al lavoro per unire l’Italia”

(Adnkronos) – “Nell’attuale congiuntura credo non ci sia spazio per i personalismi e le piccole beghe politiche sulla pelle dei cittadini. Questa Nazione ha bisogno della responsabilità della sua classe dirigente”. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo alla presentazione del progetto ‘Polis-Casa dei servizi digitali’ di Poste Italiane. Per la presidente del Consiglio, “quello di scegliere dove vogliamo portare questa nazione é un lavoro che dobbiamo e possiamo fare insieme. Fare in modo che questa nazione abbia il ruolo che merita nello scenario internazionale, remare tutti nella stessa direzione è il grande obiettivo che ci diamo”.

“Noi vogliamo unire l’Italia, ricucire, rammentare, garantire a tutti i cittadini lo stesso diritto di accedere ai servizi. Non ci rassegnamo – ha affermato Meloni – all’Idea di avere cittadini di serie A e B. Vogliamo una sola Italia con servizi uguali per tutti. Che non si arrende allo spopolamento delle aree interne, perché ogni borgo e campanile rappresentano la sua spina dorsale, un’Italia dove non possono esserci figli di un dio minore. Noi vogliamo un’Italia più moderna e unità”.