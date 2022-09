Governo, Salvini: “Centrodestra unito, bloccare sbarchi tra nostre priorità”

(Adnkronos) – “I giornali e la sinistra si rassegnino, gli italiani hanno votato e scelto a milioni il centrodestra unito, stiamo lavorando tutti insieme, come Lega giorno e notte, per dare risposte al Paese”. Così Matteo Salvini in un video dal suo ufficio del Senato. Il leader della Lega poi elenca i temi: “Lavoro, pensioni, energia, bollette e cartelle esattoriali e anche la sicurezza e bloccare gli sbarchi che continuano in queste ore saranno tra le nostre priorità nel prossimo governo”.

Oggi una nota della Lega ha smentito retroscena. “Ieri ha smentito presunti virgolettati Giorgia Meloni, oggi smentisce Matteo Salvini, domani a chi toccherà? – si legge nella nota – Le frasi attribuite al leader della Lega nei retroscena odierni sono totalmente false: il centrodestra ha stravinto le elezioni e governerà bene e senza spaccature per i prossimi anni. La sinistra e i suoi giornali si rassegnino: ieri Salvini e Meloni hanno parlato serenamente di come affrontare i problemi del Paese”.