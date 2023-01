Governo, Salvini: “In prossimi 5 anni non mi spostano nemmeno i caschi blu”

(Adnkronos) – ”Nei prossimi anni si decide il futuro del Paese. In questi cinque anni, questo Paese lo prendiamo per mano. E dico cinque anni perché io non mi sposto nemmeno se arrivano i caschi blu dell’Onu”. Lo sottolinea il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, in occasione della presentazione del Rapporto Cna sugli appalti.

“Semplificare, velocizzare, tagliare la burocrazia: sono questi i principi ispiratori che mi hanno guidato nel mettere mano alla nuova stesura del Codice degli appalti. Abbiamo davanti anni di opportunità straordinarie dal Giubileo a Roma nel 2025 alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 fino alla candidatura per Roma a Expo 2030. Sarà una sfida e il taglio della burocrazia dovrà essere il nostro obiettivo”.

”Abbiamo messo punto fermo nel Codice degli appalti, io mi fido degli artigiani e delle imprese. Anac ha detto che abbiamo sburocratizzato troppo. Gli anni che abbiamo di fronte sono un’opportunità straordinaria e Expo 2030 a Roma avrà il mio appoggio per gli investimenti”, dice Salvini, aggiungendo di contare “che i 230 articoli del Codice degli appalti siano approvati entro il 31 marzo e che durino qualche anno perché dobbiamo mettere a terra gli investimenti”.