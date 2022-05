Governo, Salvini: “Missione termina quando si vota”

(Adnkronos) – “Quando termina la missione del Governo di unità nazionale? Quando si vota, l’anno prossimo”. Lo dice da Napoli il leader della Lega Matteo Salvini. “E’ un governo – ricorda – a cui abbiamo dato l’ok in piena pandemia, che doveva portarci fuori dalla pandemia e dalla crisi economica. La guerra è arrivata tra capo e collo e l’obiettivo di tutti dovrebbe essere fare qualsiasi cosa, adoperarsi per il cessate il fuoco il prima possibile, ne va della vita e del futuro di tutti noi”, ammonisce.

Quanto all’alleanza di centrodestra per il 2023, “con Forza Italia l’accordo c’è – assicura il leader leghista – per Berlusconi provo stima e affetto, perché uno la può pensare come vuole ma per l’Italia ha fatto tante cose in tanti campi e ritengo ingeneroso attaccare chi ha creato tante opportunità e chi ha dato tante opportunità”.